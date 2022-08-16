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Vali Yiğitbaşı, Büyük Taarruz kutlamalarının yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu

Vali Yiğitbaşı, Büyük Taarruz kutlamalarının yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu

Yerel Haberler

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Büyük Taarruzun 100. yıl kutlamaların gerçekleştirileceği Şuhut ilçesinde programın yapılacağı bölgelerdeki çalışmaları yerinde gördü.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Büyük Taarruzun 100. yıl kutlamaların gerçekleştirileceği Şuhut ilçesinde programın yapılacağı bölgelerdeki çalışmaları yerinde gördü.

Vali Yiğitbaşı, Büyük Taarruzun kutlamalarını yapılacağı Şuhut ilçesinde Atatürk Evi, Kocatepe Anıtı ve ilçe merkezinde bir dizi temaslarda bulundu. Kutlama programı çerçevesinde yapılacak çalışmaları yerinde gören Vali Yiğitbaşına'na incelemelerinde İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Şuhut Kaymakam Lokman düzgün ve protokol üyeleri de eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Kübra Güran Yiğitbaşı Karahisar Şuhut Yerel Haberler

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