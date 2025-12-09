Malatya Valisi Yavuz: "Kuradan Evi Çıkmış, Anahtarını Teslim Ettiğimiz Kardeşlerimizi Konteynerlerden Çıkartıyoruz"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Malatya Valisi Seddar Yavuz, son günlerde kamuoyunda tartışılan "konteynerlerin boşaltılması" iddialarına ilişkin, "Hak sahipleri anahtarlarını teslim alıncaya kadar kalmaya devam edecek. Ekonomik yokluk içindeki vatandaşlara da 'çıkın gidin' demiyoruz" dedi.

Hayvan yetiştiricilerine yönelik "Çoban Evi ve Hayvancılık Ekipmanları Dağıtım Programı"nda konuşan Vali Yavuz, kentte son dönemde gündeme gelen konteyner boşaltılması iddialarına açıklık getirdi.

Vali Yavuz, zaman zaman haksız ve konunun detayı sorulmadan yapılan birtakım tespitlerle karşılaştıklarını belirterek, "Örneğin kamu görevlilerinin konteynerden çıkartılması gibi... Depremin üzerinden artık neredeyse üç yıl geçti. Bugün Orduzu Bahçebaşı'nda kira 10 bin lira. İkizce'de 3 bine yakın boş konut var. Kiralar 6 ile 8 bin lira arasında. Biz konteyneri bir kalıcı yaşam alanı olarak tanımlamıyoruz. Dolayısıyla kamu görevlilerimiz, kendilerine uygun evleri tutmak suretiyle buradan çıkacaklar" dedi.

Hak sahiplerine ilişkin uygulamanın da net olduğuna vurgu yapan Yavuz, "Kuradan evi çıkmış, anahtarını teslim etmiş olduğumuz ve evinde hiçbir eksiği bulunmayan kardeşlerimizi konteynerlerden çıkartıyoruz, çıkartacağız. İlk göreve başladığım gün de aynı şeyi yaptım. Çünkü biz bu konutları yerleştirilsin, oturulsun diye yapıyoruz; 'kiraya vereyim ama ben konteynerde kalayım' diye değil" dedi.

Gerçek dışı haberlerin kamuoyunu gereksiz yere tedirgin ettiğini dile getiren Yavuz, şöyle devam etti:

"Gereksiz ve kamuoyunu ajite edici, gerçek dışı haberlerin yapılmasını doğrusu yadırgıyorum. Bu devletin şefkatinden kimsenin artık endişesi yok. Hak sahibi olup fiilen konteynerde oturanlar, anahtarlarını teslim alıncaya kadar zaten kalacaklar. Ekonomik yokluk içinde bulunan insanlara da 'çıkın gidin' demiyoruz; onları da barındırmaya devam ediyoruz."

Hayvan yetiştiricilerine çoban evi ve ekipman desteği

Program kapsamında Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 40 adet çoban evi ile çok sayıda hayvancılık ekipmanı yetiştiricilere teslim edildi. İl Müdürlüğü, yıl başından sonra 60 çoban evi daha dağıtarak toplam sayıyı 100'e çıkarmayı planlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Malatya'nın tarımsal potansiyeline dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Malatya ilimiz 400 bin hektarlık işlemeli tarım arazisi, yaklaşık 180 bin büyükbaş, 380 bin küçükbaş hayvan varlığı ve yıllık yaklaşık 7 bin 500 ton su ürünleri üretimiyle çok önemli bir tarımsal potansiyele sahiptir. Tarım, ilimiz için vazgeçilmez stratejik bir sektördür."

Akar, ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı olan Malatya'da tarımsal üretimi geliştirmek, çiftçileri üretimde tutmak ve önemli sıkıntıları olan girdi maliyetlerini asgariye indirmek adına çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması noktasında da tüm kurum ve kuruluşlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle uyum içerisinde elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam ediyoruz" dedi.