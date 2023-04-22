Vali Yardımcısı Şenkon, depremzedelerle bayramlaştı

Ağrı Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, deprem bölgelerinden ilimize gelen vatandaşlarımızı ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Ağrı Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, deprem bölgelerinden ilimize gelen vatandaşlarımızı ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Ağrı Vali yardımcısı İbrahim Şenkon, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ile birlikte yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret ederek, onlarla bayramlaştı.

Vali yardımcısı Şenkon, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilen, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Abdurrahim Arvasi yurdunda kalan afetzedeleri ziyaret edip bayramlarını kutladı.

Depremzedelerle sohbet edip onların taleplerini dinleyen Vali yardımcısı Şenkon, burada kalan çocuklarla da yakından ilgilendi. - AĞRI