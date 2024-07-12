Vali Yardımcısı Rümeysa Sena Kurt, Erzincan Valisi'ni ziyaret etti

Valiler kararnamesi ile Erzincan'a atanan Vali Yardımcısı Rümeysa Sena Kurt, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Bilecik Yenipazar Kaymakamı olarak görev yapan Rümeysa Sena Kurt, 373 sayılı kanun hükmünde kararname ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince Erzincan Vali Yardımcılığı görevine atandı. Kurt, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Vali Aydoğdu, Kurt'un ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek kendisine teşekkür etti. - ERZİNCAN