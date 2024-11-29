Vali Yardımcısı Kurt ve İl Müdürü Demirci'den Ulu Çınar Ziyareti

Erzincan Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, müdürlüğün personelleri ile kahve bahane diyerek Menekşe isimli ulu çınarı ve torunlarını ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen ziyaret programında ulu çınar ve torunlarıyla sıcak yuvalarında buluşuldu. Vali Yardımcısı Kurt ve İl Müdürü Demirci Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun selamını Menekşe nineye ve torunlarına ileterek onlarla hayata dair sohbet etti.

Bir fincanın kırk yıl hatrı vardır denilerek kahveler içilen program, ulu çınar ve ailesinin memnuniyeti ile sonlandı. - ERZİNCAN