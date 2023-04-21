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Vali Yardımcısı Köroğlu vatandaşlarla bayramlaştı

Vali Yardımcısı Köroğlu vatandaşlarla bayramlaştı

Yerel Haberler

Hakkari Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, Ulu Camide vatandaşlarla bayramlaştı.

Hakkari Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, Ulu Camide vatandaşlarla bayramlaştı.

Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, Ulu Camii'nde kılınan bayram namazı sonrası düzenlenen resmi bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya geldi. İl protokolü, kurum müdürleri ve vatandaşlarımızla bayramlaşan Köroğlu, camiye gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek oyuncak hediye etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakkari Köroğlu Yerel Haberler

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