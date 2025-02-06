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Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Müftülüğünü Ziyaret Etti

Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Müftülüğünü Ziyaret Etti
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Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Müftülüğünü ziyaret ederek Müftü Lütfü İmamoğlu'ndan kurumun çalışmaları hakkında brifing aldı ve personel için başarılar diledi.

Afyonkarahisar İl Müftülüğünü ziyaret eden Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, kurumun çalışmaları hakkında Müftü İmamoğlu'ndan brifing aldı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Müftülüğünü ziyaret etti. Kurumun çalışmaları hakkında Vali Yardımcısı Ayrancı'ya brifing veren Müftü Lütfü İmamoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Vali Yardımcısı Ayrancı da, İl Müftüsü İmamoğlu'na ve daire personeline çalışmalarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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