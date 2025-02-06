Afyonkarahisar İl Müftülüğünü ziyaret eden Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, kurumun çalışmaları hakkında Müftü İmamoğlu'ndan brifing aldı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Müftülüğünü ziyaret etti. Kurumun çalışmaları hakkında Vali Yardımcısı Ayrancı'ya brifing veren Müftü Lütfü İmamoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Vali Yardımcısı Ayrancı da, İl Müftüsü İmamoğlu'na ve daire personeline çalışmalarında başarılar diledi. - AFYONKARAHİSAR