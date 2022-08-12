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Vali Yardımcısı Boztepe, Bahçelievler Kaymakamlığına atandı

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Vali Yardımcısı Boztepe, Bahçelievler Kaymakamlığına atandı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, İstanbul Bahçelievler Kaymakamlığına atandı.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe, İstanbul Bahçelievler Kaymakamlığına atandı.

Afyonkarahisar'da 4 yıldır vali yardımcısı olarak görev yapan Boztepe, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 'Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi' ile Bahçelievler Kaymakamlığına atandı. Tarih ve turizmin gelişmesi adına Afyonkarahisar'da bir çok projede imzası olan Boztepe'nin özellikle 3 bin yıllık tarihi Frig Vadisi'nin kalbi olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde gerçekleştirilen projelerin mimarlarından birisi olarak biliniyor. Boztepe'nin önümüzdeki günlerde kentten ayrılması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçelievler Karahisar İstanbul Yerel Haberler

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