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Vali Yakup Canbolat ve Alinur Aktaş Gaziantep'e görevlendirildi

Yerel Haberler

Vali Yakup Canbolat ve Alinur Aktaş Gaziantep'e görevlendirildi

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Belediye Başkası Alinur Aktaş Gaziantep'e görevlendirildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Belediye Başkası Alinur Aktaş Gaziantep'e görevlendirildi.

Afet sonrası Gaziantep'e görevlendirilen Yakup Canbolat ve Alinur Aktaş yola çıktı. Vali Canbolat sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi; "Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'la Gaziantep yolundayız. Bakanlığımızın afet sonrası Gaziantep'e belirli konularda yardımcı olalım diye bizleri ve Bursa'mızı görevlendirdi. Bursa'mız bu görevini en iyi şekilde yapacaktır. Dua ve desteklerinizi bekliyorum. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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