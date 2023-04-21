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Vali Vekili Çakmak Düzcelilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Vali Vekili Çakmak Düzcelilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı

Yerel Haberler

Düzce Vali vekili Haluk Çakmak Merkez Büyük Camii'de Düzceli vatandaşların bayramını kutladı.

Düzce Vali vekili Haluk Çakmak Merkez Büyük Camii'de Düzceli vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Vekili Haluk Çakmak, Düzceli hemşerilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Merkez Büyük Camii'de kılınan bayram namazı sonrası Çakmak, protokol üyeleri ile birlikte hem cemaatin hem de Düzceli vatandaşlarla bayramlaştı. Çakmak, "Düzceli hemşehrilerimin ve milletimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Haluk Çakmak cami çıkışında da görev yapan polislerin tek tek bayramını kutladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Düzce Yerel Haberler

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