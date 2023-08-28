Vali Varol, yeni yapılan evlerin temellerinde incelemeler yaptı

Adıyaman Valisi Osman Varol, deprem bölgesi Adıyaman'da, Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde yapımına başlanılan temellerde incelemelerde bulundu.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'da, binlerce bina yıkılmış ve binlerce kişi ise enkazlar altında kalarak hayatını kaybetmişti. Meydana gelen deprem sonrasında evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşların hayatlarına yeniden devam edebilmesi adına Yerinde Dönüşüm Projesini başlattı. Adıyaman Valisi Osman Varol, proje çerçevesinde atılan temelleri yerinde incelemeye başladı. Atılan temelleri tek tek gezen Vali Varol, burada çalışan görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler alarak hak sahipleriyle de sohbet etti. - ADIYAMAN