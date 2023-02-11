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Vali Varol Kahramanmaraş'a "Koordinatör Vali" görevlendirildi

Yerel Haberler

Vali Varol Kahramanmaraş'a 'Koordinatör Vali' görevlendirildi

Ağrı Valisi Osman Varol, Kahramanmaraş'a Koordinatör Vali olarak görevlendirildi.

Ağrı Valisi Osman Varol, Kahramanmaraş'a Koordinatör Vali olarak görevlendirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan deprem dolayısıyla Ağrı Valisi Osman Kahramanmaraş'a Koordinatör Vali olarak görevlendirildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Varol, "Değerli hemşehrilerim, Ağrı olarak şu ana kadar tüm imkanlarımızla deprem bölgelerine destek verdik, veriyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Şu andan itibaren görevli olarak bölgede bulunacağım. İstirhamım, desteklerinizi aynı coşkuyla sürdürmenizdir. Allah'a emanet olun" dedi. - AĞRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ağrı Valiliği Kahramanmaraş Osman Varol Elbistan Yerel Haberler

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