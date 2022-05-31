Vali Varol'dan Yıldırım ailesine ziyaret - Haberler

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Vali Varol'dan Yıldırım ailesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Varol'dan Yıldırım ailesine ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hane ziyaretlerinde Yıldırım ailesinin evine konuk oldu.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, hane ziyaretlerinde Yıldırım ailesinin evine konuk oldu.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Varol, Fırat mahallesinde ikamet eden Yıldırım ailesini evinde ziyaret ederek, aileyle bir süre sohbet edip, talep ve isteklerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Varol, çeşitli hediyeler verdi.

Devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Vali Varol, kendilerine evlerini açan aileye teşekkürlerini iletti. Ziyaret edilen aile ziyaretten ve Vali Dr. Osman Varol'u ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Varol Fırat Ağrı Yerel Haberler

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