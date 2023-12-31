Adıyaman Valisi Osman Varol, 2023 yılını geride bırakırken umut dolu bir şekilde yeni yıla girdiklerini söyledi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Türkiye tarihinin en geniş alanda yıkıma ve en fazla can kaybına yol açan 6 Şubat depremlerinin yaşandığı 2023 yılını geride bırakırken, aydınlık ve mutlu yarınlara dair umutlarla yeni bir yıla girdiklerini dile getirdi.

Vali Varol, Adıyaman'ın yaşadığı en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini alan bu büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, Adıyamanlı hemşehrilere başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

Büyük felaketin meydana geldiği ilk günden bugüne kadar sergilenen dayanışma ruhuyla devlet olarak hiçbir vatandaşı yalnız bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını söyleyen Vali Osman Varol, "Yeni ümitler ve heyecanlar eşliğinde Cumhuriyetimizin 100. Yılında 2024 yılına girerken Anadolu ve Mezopotamya kültürlerinin harman olduğu kadim şehrimizi sahip olduğu tüm değerleriyle en küçük bir akamete, en küçük bir ihmale mahal vermeden yeniden ayağa kaldırmak için çalışma arkadaşlarımla birlikte vatandaşlarımızın memnuniyetini önceleyen bir hizmet anlayışıyla gece-gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden canla başla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yeni Türkiye yüzyılı vizyonuyla yeni yıla adım atarken, yeni yılın asırlardır bizleri bir arada tutan kadim bağlarımızı güçlendirmesi ve şehrimizin yeniden eski ruhuna kavuşması için gerekli tüm çalışmaları gerçekleştirmekteki azim ve kararlılığımızı artırmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 2023 yılında yaşadığımız acının ilimizde, ülkemizde ve dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, yeni umutlarla karşılayacağımız 2024 yılının, ülkemize ve ilimize hayırlar getirmesini diliyorum. Adıyamanlı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın, yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN