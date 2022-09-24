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Vali Varol'dan köy ziyareti

Yerel Haberler

Vali Varol'dan köy ziyareti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Eleşkirt Çiftepınar köyü sakinleriyle bir araya geldi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Eleşkirt Çiftepınar köyü sakinleriyle bir araya geldi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bulunan Çiftepınar köyüne giden Vali Dr. Osman Varol, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Köy sakinlerinin talep ve isteklerini dinleyen Vali Varol, daha sonra Çiftepınar köyü doğal kaynak su kuyusunda incelemelerde bulundu. Vatandaşların istek ve ihtiyacı üzerine

yetkililere çeşme yapılması talimatı verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Varol Eleşkirt Ağrı Yerel Haberler

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