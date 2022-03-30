Vali Ustaoğlu TÜGVA'da söyleşiye katıldı - Haberler

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Vali Ustaoğlu TÜGVA'da söyleşiye katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Ustaoğlu TÜGVA'da söyleşiye katıldı

DÜZCE(İHA) –Vali İsmail Ustaoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Düzce İl Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile söyleşide bir araya geldi.

TRABZON (İHA) - DÜZCE(İHA) –Vali İsmail Ustaoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) Düzce İl Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile söyleşide bir araya geldi.

Düzceli olan Trabzon Valisi İsmail İstaoğlu, TÜGVA Düzce il yönetiminin düzenlediği söyleşiye konuşmacı olarak katıldı. Ustaoğlu, üyelerle hasbihal ederek 'Vazifenin kaynağı vicdandır; menfaat ise daima dünyevidir' sözünden yola çıkarak çalışkanlık, mücadele, sorumluluk, donanımlı ve başarılı olmak konuları hakkında paylaşımlar da bulundu.

TÜGVA Düzce Başkanı Ersoy Mutlu, "Güzel bir sohbet oldu. Ufuk açıcı söyleşileri ve samimiyetleri dolayısıyla Hemşerimiz Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Söyleşiye Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ercan Öztürk ve davetliler katıldı. - DÜZCE

Vali Ustaoğlu TÜGVA'da söyleşiye katıldı

Vali Ustaoğlu TÜGVA'da söyleşiye katıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yüksek İstişare Kurulu, Trabzon, Düzce, TÜGVA, Yerel, Haberler

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