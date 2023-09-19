Vali Ünlü'den gaziler onuruna yemek

Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanının verilişinin yıl dönümünde Manisa Valisi Enver Ünlü'nün ev sahipliğinde gaziler onuruna yemek düzenlendi.

Şehitler ve ebediyete intikal etmiş gaziler için edilen duanın ardından başlayan programda konuşan Vali Enver Ünlü, "Vatanı, bayrağı ve kutsal değerleri uğruna canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen, milletimizin iftihar kaynağı, vatanseverliğin ve kahramanlığın eşsiz timsali siz değerli gazilerimize en derin hürmet ve sevgilerimi sunuyorum. Yeryüzünde yaşadığı toprağı vatan kılmak için bu kadar büyük bedeller ödeyen hiçbir millet yoktur. Sultan Alparslan ile başlayan büyük mücadelemiz, Osman Gazi Han ile devam etti ve Anadolu otağımız oldu. Fatih Sultan Mehmet Han ile bir cihan imparatorluğunun sahibi olduk. Kanuni Sultan Süleyman ile 4 kıtada 7 iklime hükmettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni, büyük bedeller ödeyerek kurduk" diye konuştu.

Vali Enver Ünlü konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizler Malazgirt'te, Plevne'de, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kore'de, Kıbrıs'ta cepheden cepheye koşan, terörle mücadelede destanlar yazan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Dün, Çanakkale'de, Kurtuluş Harbi'nde vatan için cephedeydik. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için Afrin'de, Cerablus'ta, El Bab' taydık. Vatana ve milli birliğimize kast edenlere karşı yine 15 Temmuz gecesi İstiklalimiz ve İstikbalimiz uğruna hainlerin karşısındaydık. Yüce milletimiz bugün ve yarında; Devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak yolunda, gerektiğinde yine şehitler ve gaziler vermekten asla kaçınmayacaktır. Çünkü bu vatan, topyekun şehitler ve gaziler vatanıdır. Bizler vatan için verilen mücadelenin önemini biliyoruz. Bu bilinçle şehitlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatacak, gazilerimizi de her zaman baş tacı edeceğiz. Allah tüm gazilerimize uzun ömürler versin. Manisa Valisi olarak daima sizlerin yanınızda ve hizmetinizdeyim. Bu minnet ve şükran duyguları içinde, bizlere bu ülkeyi emanet eden, huzur ve barış içinde yaşatmak vazifesini tevdi eden; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor; tüm aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin emanetlerine layık olmayı niyaz ediyorum. Vatana ve milli birliğimize kast edenlere karşı verilen bütün mücadelelerde şehadeti ve gaza ruhunu her türlü değerin üstünde tutan siz kıymetli gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum."

Gaziler onuruna düzenlenen yemekte Vali Enver Ünlü, gaziler ve aileleriyle sohbet ederek, Gaziler Günü'nü kutladı. Programa Vali Enver Ünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Zeynel Abidin Alptekin, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Soydal, protokol üyeleri, gaziler, şehit yakınları katıldı. - MANİSA