Vali Ünlü Alaşehir ve Sarıgöl'de incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Enver Ünlü ilçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde temaslarda bulundu.

Alaşehir ilçesine ziyaret

İlçe ziyaretleri programı kapsamında Alaşehir ilçesini ziyaret eden Vali Enver Ünlü ilk olarak Şehit Polis Memuru Hüseyin Şimşek'in ailesine ziyarette bulundu. Vali Ünlü, daha sonra Alaşehir Kaymakamlığı, Alaşehir Belediyesi Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Eğitim Alay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Vali Ünlü ilk olarak Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde düzenlenen operasyonlarda Şehit olan Özel Harekat Kıdemli Başpolis Memuru Hüseyin Şimşek'in ailesine ziyarette bulundu. Şehidimizin kıymetli annesi Cennet Şimşek ve ailesi ile sohbet eden Vali Ünlü, hatırlarını sorarak şehidimizin hatırlarını dinledi.

Şehitlerimizin ailelerini kendi aileleri olarak gördüklerini ifade eden Vali Ünlü, vatan ve bayrak gibi mukaddesatlarımız uğruna hiç çekinmeden canlarını feda eden şehitlerimizin hakkının ödenemeyeceğini, devletimizin şehit ailelerinin her zaman ve her şekilde yanlarında olduğunu söyledi. Vali Ünlü, şehidimizin annesi Cennet Şimşek ve ailesine sağlıklı ve hayırlı bir ömür temennisinde bulundu.

Vali Ünlü, şehit ailesini ziyareti sonrası Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör'e ziyarette bulundu. Kaymakam Güngör ve personeli tarafından karşılanan Vali Ünlü, ilçenin genel durumu, yürütülen kamu hizmetleri ve ilçede yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi aldı. Kaymakam Güngör ve personeline çalışmalarında başarılar dileyen Vali Ünlü, iş ve işlemleri için Kaymakamlıkta bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Vali Ünlü Kaymakamlık ziyareti çıkışında teneffüste bulunan Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından büyük bir sevgi gösterisi ile karşılandı. Vali Ünlü, öğrencilerin yanına giderek sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Vali Enver Ünlü Alaşehir ilçesi ziyaretinde Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na da ziyaret gerçekleştirdi. Vali Ünlü, Başkan Öküzcüoğlu ve personeli tarafından karşılandı. Ziyarette Başkan Öküzcüoğlu belediye tarafından ilçede yürütülen çalışmalar ve projelere ilişkin Vali Ünlü'ye bilgi verdi. Vali Ünlü, Başkan Ahmet Öküzcüoğlu ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Eğitim Alay Komutanlığı'nı da ziyaret eden Vali Ünlü, ilçede yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlçenin güvenliği ve asayişinden sorumlu görevi başındaki personele çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Enver Ünlü, Alaşehir İlçesi ziyaretinde İş İnsanı Ali Uçak'ı ziyaret etti. Ali Uçak, üretim tesislerini gezerek incelemelerde bulunan Vali Ünlü'ye yapmış oldukları faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Sarıgöl ilçesini ziyaret

İlçe ziyaretlerine devam eden Vali Enver Ünlü, Sarıgöl ilçesine de ziyarette bulundu. Sarıgöl ilçesini ziyaretinde ilk olarak Sarıgöl Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Ünlü, Kaymakam Ali Arıkan, kurum müdürleri ve çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Kaymakam Arıkan Vali Ünlü'ye ilçenin genel durumu, yapılan çalışmalar ve ilçedeki projelere ilişkin bilgi verdi. Vali Ünlü, Kaymakam Arıkan ve personele çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Ünlü daha sonra Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'u ziyaret etti. Başkan Selçuk, Sarıgöl ilçesinde belediye tarafından yapılan çalışmalar ve projeler hakkında Vali Ünlü'ye bilgi verdi. Vali Ünlü Başkan Selçuk'a ve belediye personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Enver Ünlü, Sarıgöl ilçesi ziyaretini vatani görevi sırasında PKK terör örgütüne yönelik Siirt İli Eruh İlçesi Girekelhe Tepe bölgesinde yürütülen iç güvenlik harekatı sırasında terör örgütü tarafından daha önceden araziye döşenen patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Er Feyzi Tekeş'in ailesini ziyaret ederek tamamladı.

Ziyarette Vali Ünlü, Şehit Jandarma Er Feyzi Tekeş'in kıymetli annesi Rukiye Tekeş ve ailesi ile sohbet edip hatırlarını sordu. Aziz Şehitlerimizi her zaman rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade eden Vali Ünlü, "Bizler bir aileyiz ve birbirimizin dertleriyle dertlenmeyi biliriz. Her fırsatta sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Devletimizin kapıları sizlere her zaman açıktır." dedi. - MANİSA