Vali Tutulmaz: "Korona virüste hareketlilik var, yükselme yok" - Haberler

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Vali Tutulmaz: "Korona virüste hareketlilik var, yükselme yok"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Tutulmaz: 'Korona virüste hareketlilik var, yükselme yok'

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakaları ilgili son durumu açıkladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakaları ilgili son durumu açıkladı. Vali Tutulmaz, "Korona virüste ciddi bir yükselme yok, sadece hareketlilik var. Vatandaşlarımız hijyen kurallarına dikkat etsinler" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs vakaları ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Vali Tutulmaz, korona virüs vakalarında ciddi bir yükselme olmadığını söyleyerek, "Korona virüste ciddi bir yükselme yok, sadece hareketlilik var. Korona vakası ve diğer alanlarda da vatandaşlarımız hijyen kurallarına dikkat etsinler. Toplum içerisinde bulunduklarında kendilerini korumaya çalışsınlar. Vatandaşlar sadece korona değil, her alanda kendi sağlıklarına hassas olmalılar. Büyük bir sıkıntı yok. Hastanelerimizde de doluluk oranı normal. Vatandaşlarımızın hassasiyetiyle bunu atlatacağız" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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