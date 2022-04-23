Vali Tutulmaz koltuğu çocuklara devretti

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Su, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu çocuklara devretti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Vali Tutulmaz'ın koltuğuna Tepebaşı İlkokulu 4/A Sınıfı öğrencisi Kayra Ömer Bütün oturdu.

Minik Vali Okulu için jeneratör istedi. Minik Vali, İl Milli Eğitim Müdürünü arayarak okulu için jeneratör istedi.

Öğrenci Kayra Ömer Bütün'ün yanında Okul Müdürü Deniz Yılmaz ve öğretmen Hamide Yavuzaslan ile İlkokul öğrencileri Şeyda Toklu ve Zeynep Güler de hazır bulundu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel