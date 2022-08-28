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Vali Tutulmaz'ın acı günü

Yerel Haberler

Vali Tutulmaz'ın acı günü

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın Antalya Korkuteli'nde yaşayan annesi Nazmiye Tutulmaz (82) yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle hayatını kaybetti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın Antalya Korkuteli'nde yaşayan annesi Nazmiye Tutulmaz (82) yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle hayatını kaybetti. Nazmiye Tutulmaz, Korkuteli'ne bağlı Akyar Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Vali Tutulmaz, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Korkuteli Zonguldak Antalya Yerel Haberler

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