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Vali Tutulmaz'dan engelli merkezine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Tutulmaz'dan engelli merkezine ziyaret

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Devrek'te Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret ederek Engelliler Haftası'nı kutladı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Devrek'te Engelsiz Yaşam Merkezini ziyaret ederek Engelliler Haftası'nı kutladı.

Zonguldak Velisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki heyet ile birlikte Devrek'te faaliyet gösteren Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti. Kurumda eğitim ve rehabilitasyon tedavisi görenlerle birlikte "Engelliler Haftası"nı kutladı.

Engelliler Haftası nedeniyle kurumu ziyaret eden Vali Tutulmaz buradaki vatandaşlarla sohbet edip hep birlikte balonlar uçurdu. Kurumda kalan bir engelli vatandaşın tablet talebini kırmadı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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