Vali Tutulmaz'dan 19 Mayıs mesajı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Mustafa Tutulmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"19 Mayıs 1919; Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da bağımsızlık ve özgürlük ateşini yakarak başlattığı, özgür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya gösterdiği, Kurtuluş Savaşının başladığı, tarihe yön veren bir sürecin ilk adımı ve aziz milletimizi aydınlığa ulaştıran, cumhuriyetle buluşturan önemli bir dönüm noktasıdır. Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan kurtuluş ve kuruluş mücadelesi; O'nun önderliğinde milletimizin büyük inanç, azim, cesaret, fedakarlık ve kararlılığıyla birlik ve beraberlik ruhu ile yürütülmüş, her türlü yokluğa rağmen zaferle taçlandırılmış, cumhuriyetimizin kuruluşuyla da büyük ve güçlü devletimizin temelleri atılmıştır.

Hayatının büyük bir kısmını savaşlarla geçiren, askeri dehası, fikirleri, stratejileri, uygulamaları ile milletimizin büyük sevgisini kazanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk milleti ve kahraman ordusu ile birlikte, tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış bir milletin, binlerce şehit verilerek, zaferle çıktığı Kurtuluş Savaşında, zorlu koşullar ve imkansızlıklara rağmen neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiş, büyük zorluklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Türk gençliğine emanet ederek onlara olan güvenini, inancını, verdiği değeri ve sevgisini göstermiştir. Türk gençliği de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine emanet edilen Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkacak, aziz vatanımızı ve cumhuriyetimizi koruyacak, kollayacak, gözetecek, üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirecektir. Yarınımızın teminatı sevgili gençlerimiz; milli ve manevi değerlere bağlı, yüksek idealleri olan, araştıran, sorgulayan, üreten, beceri kabiliyeti, sorumluluk duygusu ve özgüveni yüksek, bilim ve teknolojiyi özümseyen, donanımlı bireyler olarak ülkemizi geleceğe emin ve hızlı adımlarla güvenle taşıyacak, milli birlik, beraberlik ve bütünlüğümüzü bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyecektir. Onlara güveniyor, yürekten inanıyoruz. Aziz milletimizin milli mücadelede sergilediği azim, inanç, cesaret, fedakarlık ve kararlılığın her zaman örnek alınması ülkemizin başarıya ulaşmasında, büyük ve güçlü Türkiye yolunda en büyük etken olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlık ve özgürlüğümüzü, bu günlerimizi borçlu olduğumuz tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sevgili gençlerimizin ve saygıdeğer halkımızın "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nı kutluyor, saygılar sunuyorum." - ZONGULDAK