Vali Tutulmaz Babalar Günü'nü kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Babalar Günü" münasebeti ile bir mesaj yayımlayarak tüm babaların gününü kutladı.

"Varlığı, duruşu ve cömertliğinden her zaman güç ve kuvvet aldığımız, zorda ve darda kaldığımız anlarda hep yanımızda bulduğumuz, şefkat, özveri, fedakarlık ve sabır timsali babalarımız en değerli varlıklarımızdır. Hak ve emeklerini ne yapsak ödeyemeyeceğimiz, ulu bir çınar ağacı gibi gölgesinde Umut ve huzur bulduğumuz, kendimizi güvende hissettiğimiz, geleceğimizi şekillendiren, yaşantımıza büyük bir zenginlik, anlam ve değer katan, topluma yararlı, kişilikli bireyler olmamızda büyük emek ve katkısı olan, bizleri her daim koruyan, gözeten babalarımıza çok şey borçluyuz. Tecrübeleri ile bizlere yol gösteren, ışık olan, bizleri yaşama hazırlarken her türlü zorluğa katlanan annelerimizi, babalarımızı, Aile büyüklerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmamalı, üzmemeli, hatırlamalı, sevgi ve saygıyla yaklaşarak her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bu anlamlı günde; yaşamlarını annesiz, babasız sürdüren yetim yavrularımıza sahip çıkılmasının, onlara bu eksikliğin hissettirilmemesinin, sıcak, içten ve şefkatle yaklaşılmasının çok önemli olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin bekası, bölünmez bütünlüğü uğrunda mücadele ederken hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin babaları olmak üzere tüm babalarımızın babalar gününü en içten duygularımla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum." - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel