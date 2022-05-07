Vali Tutulmaz Anneler Gününü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Tutulmaz Anneler Gününü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Tutulmaz Anneler Gününü kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anneler Gününü kutladı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anneler Gününü kutladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anneler Günü için bir mesaj yayımladı. Tutulmaz mesajında tüm annelerin anneler gününü kutlayarak "Yaşamın bütün güzelliklerine layık olan annelerimiz, karşılıksız sevgi, sonsuz bir özveri, sabır ve şefkatin sembolü, hayatımızda hiçbir değerle karşılaştırılamayacak, başımızın tacı, en kutsal varlıklarımızdır. Annelik değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce bir duygudur. Aile yapımızın temel direği, sevgi, hoşgörü, merhamet ve fedakarlığın simgesi, bizleri her daim koruyan gözeten değerli annelerimiz yaşantımızın en güzel ve en özel varlığıdır. Varlıkları ile bizlere güç ve güven veren, ülkesini, milletini, devletini seven, yararlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmemiz için yılmadan yorulmadan her türlü güçlüğe katlanarak sabırla çabalayan annelerimizin hakkını ne yapsak hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan annelerimiz olmak üzere; bizlere sevgiyi ve sevmeyi öğreten, sabırla geleceğe hazırlayan, sevincimizi, hüznümüzü yüreğinde yaşayan şefkat ve merhamet abidesi tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anneler Günü, Zonguldak, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title