Vali Tutulmaz Anneler Gününü kutladı

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anneler Gününü kutladı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Anneler Günü için bir mesaj yayımladı. Tutulmaz mesajında tüm annelerin anneler gününü kutlayarak "Yaşamın bütün güzelliklerine layık olan annelerimiz, karşılıksız sevgi, sonsuz bir özveri, sabır ve şefkatin sembolü, hayatımızda hiçbir değerle karşılaştırılamayacak, başımızın tacı, en kutsal varlıklarımızdır. Annelik değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce bir duygudur. Aile yapımızın temel direği, sevgi, hoşgörü, merhamet ve fedakarlığın simgesi, bizleri her daim koruyan gözeten değerli annelerimiz yaşantımızın en güzel ve en özel varlığıdır. Varlıkları ile bizlere güç ve güven veren, ülkesini, milletini, devletini seven, yararlı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmemiz için yılmadan yorulmadan her türlü güçlüğe katlanarak sabırla çabalayan annelerimizin hakkını ne yapsak hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğrunda canını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan annelerimiz olmak üzere; bizlere sevgiyi ve sevmeyi öğreten, sabırla geleceğe hazırlayan, sevincimizi, hüznümüzü yüreğinde yaşayan şefkat ve merhamet abidesi tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel