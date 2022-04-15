Vali Tutulmaz, Akça ve heyetini kabul etti

ZONGULDAK (İHA) - Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, protokol üyelerini kabul etti.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası için, bu yıl da etkinliklere start verildi. İlk olarak sabah saatlerinde Zonguldak Valiliği önünde çelenk sunum töreni düzenlendi. Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay ve beraberindekiler, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette Vali Tutulmaz'a çiçek takdim edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel