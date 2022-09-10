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Vali Türker Öksüz, otogarda incelemelerde bulundu

Yerel Haberler

Vali Türker Öksüz, otogarda incelemelerde bulundu

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde incelemelerde bulundu.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde incelemelerde bulundu.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz; 2007 yılında temeli atıldıktan sonra atıl durumda bırakılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himaye ve desteklerinde Belediye tarafından yeniden projelendirilen Kars Şehirler Arası Otobüs Terminali gezdi, yetkililerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Öksüz, şehrin en önemli ihtiyaçlarından biri olan Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde projesinin Gazi Kars'ımıza yakışacak şekilde biran evvel hayata geçirilmesi için ilgililere talimat verdi.

Öksüz ve beraberindekiler, daha sonra otogarı gezdi. Öksüz, otogarın tamamlanmasıyla birlikte kentte önemli bir eksikliğin giderileceğini kaydetti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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