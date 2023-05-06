Vali Türker Öksüz belediye çalışmalarını inceledi

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, belediye çalışmalarını yerinde gördü.

Türker Öksüz, Belediye 2023 Çalışma Sezonu çerçevesinde yapılması planlanan alt yapı, yol, kaldırım, aydınlatma ve peyzaj çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Yapılacak çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi alan Öksüz, çalışmaların biran evvel başlatılması ve sonuçlandırılması istedi.

Teşrifat ve düzenlemesi yapılan Millet Kıraathaneleri'nde de incelemelerde bulunan Öksüz'e Vali Yardımcısı/Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın, Başkan Yardımcısı Serdar Kotan ve birim müdürleri de eşlik etti. - KARS