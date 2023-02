Vali Tuncay Sonel: 'Devletimizin bütün imkanlarıyla Adıyaman'dayız'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremler sonrası Adıyaman'a görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentteki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Adıyamanlı vatandaşlar için seferber olduklarını dile getiren Koordinatör Vali Tuncay Sonel, devletin bütün imkanlarını Adıyaman için seferber ettiklerini vurgulayarak, "Depremin ilk sabahı Adıyaman için yola çıktık, bakanlığımızın görevlendirmesiyle akşama Adıyaman'a vardık. Vardığımızda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın da burada olması koordinasyonla beraber devletimizin tüm birimleriyle, Adıyaman'daki vatandaşlarımıza devletimizin şefkatini ve güler yüzünü göstermeye çalıştık. Kısa sürede 21.günde de Altınşehir Mahallesi'ndeki bin 825 konteynır alanına sahip yerde ilk 200 konteynırı yerleştirdik ve ailemizi almaya başladık. Cumhurbaşkanımız bu deprem sürecinde iki kez Adıyaman'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız Adıyaman'a 50 bin konut müjdesini verdi, 3 ayrı noktada. İlk günden itibaren biz depremde zarar gören Adıyaman'daki hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Devletin bütün birimleriyle burada vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin her köşesinden, yurt dışından çok duyarlı aziz milletimizin destekleri var. Küçüğünden büyüğüne kadar onların yardımları da halkımıza ilaç gibi geldi. Bizler burada Allah'ın izniyle birliğimiz ile beraberliğimizle, kardeşliğimizle bu sürecin üstesinden Allah'ın izniyle geleceğiz. Her günümüz bir önceki günümüzden daha güzel oluyor ve olacak. Daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Devletimizin bütün birimleriyle, bütün ekiplerimizle beraber alan alan, köy köy, mezra mezra dolaşılıyor ve zarar gören vatandaşlarımızın dertlerine çare olmaya çalışılıyor. Tabi köydeki vatandaşlarımıza da köylerine özgü köy evleri yapılacak, cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. Aynı şekilde büyükbaşta, küçükbaşta, arı kovanında her ne zararı varsa cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu zararları karşılanacak. Bizim şuan il genelinde elektriği olmayan bölgemiz yok, kapalı köy yolumuz yok. Şuan birkaç nokta dışında su sıkıntımız yok. En son Gölbaşı ve Besni'deki su problemi de çözülmüş oldu. Bizler bütün birimlerimizle alana hakimiz şuanda ve üstesinden de gelmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Konteynır ve çadır kentlerde bulunan vatandaşlarla her gün bir araya gelen Vali Tuncay Sonel, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor. - ADIYAMAN