Vali Toraman: Kurban Bayramı, paylaşma bilincinin toplumsal dayanışmayla buluştuğu anlamlı bir vesiledir

Vali Toraman: Kurban Bayramı, paylaşma bilincinin toplumsal dayanışmayla buluştuğu anlamlı bir vesiledir
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Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı bayram mesajında, bayramların kalplerin yakınlaştığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, insan olmanın en güzel hasletleri olan merhamet, şefkat ve hoşgörünün öne çıktığı kıymetli zamanlar olduğunu söyledi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Kurban Bayramı nedeniyle yayınladığı bayram mesajında, bayramların kalplerin yakınlaştığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, insan olmanın en güzel hasletleri olan merhamet, şefkat ve hoşgörünün öne çıktığı kıymetli zamanlar olduğunu söyledi.

Vali Doç. Dr. Ömer Toraman tarafından yayınlanan Kurban Bayramı mesajında, "Milletçe birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, paylaşma ve dayanışma duygularını yücelten mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kalplerin yakınlaştığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, insan olmanın en güzel hasletleri olan merhamet, şefkat ve hoşgörünün öne çıktığı kıymetli zamanlardır. Kurban Bayramı, bu hasletleri yaşatma ve paylaşma bilincinin toplumsal dayanışmayla buluştuğu anlamlı bir vesiledir. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm Çanakkaleli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve islam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor sağlık, huzur, bereket getirmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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