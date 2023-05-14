Vali Tekbıyıkoğlu: 'Seçim güvenliği için tüm tedbirlerimizi aldık'

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, eşi ve kızı ile birlikte oyunu kullandı. Güvenlik için tüm tedbirlerin alındığını belirten Tekbıyıkoğlu, seçim günlerinin demokrasi için önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy verme işlemi Kırıkkale'de sorunsuz olarak sürüyor. Şehir genelinde oluşturulan 723 sandıkta seçmenler oy kullanmak için sandığa gidiyor. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, eşi Arzu Tekbıyıkoğlu ve ilk kızı Meryem Azra, Osmangazi Fen Lisesi'ne gelerek 1245 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy verme işleminin bir vatandaşlık hakkı olduğunu ifade eden Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Kırıkkale'de 723 sandıkta 202 bin vatandaşımız vatandaşlık görevlerini ifa edecekler. Böylelikle bir hakkı da yerine getirmiş olacaklar. Seçim günleri demokrasi için çok ama çok önemli günlerdir" dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu, "Bizler bu 723 sandıkta kent genelinde seçim güvenliği, sandıkların ve oy pusulalarının intikali için ve bunların toplanmasına ilişkin koordinasyon birimlerimizle birlikte tarafımızca sağlanmıştır. Seçimin sonuçları itibariyle milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KIRIKKALE