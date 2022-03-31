Vali Tekbıyıkoğlu: "Polisler devletin görünen üniformalı yüzleri"

EVREN, ANKARA (İHA) - Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile bir araya gelen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, polis memurlarının devletin üniformalı yüzleri olduğunu ifade ederek, "Hepiniz profesyonel olarak sabırlı ve donanımlı olarak bu mücadeleyi sürdürmelisiniz" dedi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu'nu ziyaret etti. Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Okul Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu'dan bilgi alan Vali Tekbıyıkoğlu, öğrencilerle bir araya geldi.

Polislerinde devletin üniformalı yüzleri olduklarını söyleyen Tekbıyıkoğlu, "Devlet vatandaşının huzur ve güvenliği için vardır. Yasal mevzuatları da sizlerin iyice öğrenerek kendinizi donanımlı hale getirmeniz gerekiyor. Benim babam da bir polis memuruydu. İnsanlar doğup büyüyor ve bir meslek sahibi oluyor. Daha sonra da başkaları gelip bu mesleği devam ettiriyor. Hepiniz profesyonel olarak sabırlı ve donanımlı olarak bu mücadeleyi sürdürmelisiniz. İnşallah hepiniz vatan ve millet sathında önemli görevler yaparak ülkemize büyük hizmetler edersiniz" dedi. - KIRIKKALE