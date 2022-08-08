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Vali Tavlı Cemevinde Oruç açma programına katıldı

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Vali Tavlı Cemevinde Oruç açma programına katıldı

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula ilçesi Çörüş Cemevinde düzenlenen Muharrem ayı oruç açma programına katıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula ilçesi Çörüş Cemevinde düzenlenen Muharrem ayı oruç açma programına katıldı.

Düzenlenen programa Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Çörüş Mahalle Muhtarı Veysel Keskin ile mahalle sakinleri katıldı.

Oruç açma vaktinin gelmesiyle yapılan duaların ardından ikram edilen yemekler yenildi. Vali Orhan Tavlı, vatandaşların Muharrem ayını kutlayarak bu mübarek günde Cemevi üyeleriyle aynı sofrada bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Programın ardından Cemevi üyeleri ve Çörüş Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarla bir araya gelen Vali Orhan Tavlı, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Orhan Tavlı Muğla Ula Yerel Haberler

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