Vali Taşbilek Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışması birincilerini ağırladı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Türkiye'de ilk kez AFAD tarafından Kastamonu'da düzenlenen "Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışmasında birinci olan Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerini makamında ağırladı.

Türkiye'de ilk kez AFAD tarafından Kastamonu'da düzenlenen "Üniversiteler Arası Arama Kurtarma Yarışmasında birinci olan Gümüşhane Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ile bir araya geldi. Yarışma hakkında bilgi alan ve öğrencilere desteğini dile getiren Vali Taşbilek, birinci olan Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerini tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.

Şehrin bilinirliğinin sağlanması noktasında bu tür başarıların çok önemli olduğunu söyleyen Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, "Öğrencilerimizi tebrik ediyorum, Allah var etsin. Bize düşen bir şey olursa yapmaya hazırız. Üniversitemizle, rektör hocamızla, çok değer verdiğimiz bir arkadaşımız, hocamız. Üniversitedeki bütün akademik kadrolarımız, öğrencilerimiz hepsi bizim evlatlarımız. Şehre değer katıyorsunuz, güzellikler katıyorsunuz. Şehrin her noktada bilinirliğinin sağlanması noktasında Kastamonu'da 32 üniversitenin arasında birinci oldunuz. Tebrik ediyoruz." dedi. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / Yerel