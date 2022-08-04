Vali Taşbilek'ten 11 köye ziyaret - Haberler

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Vali Taşbilek'ten 11 köye ziyaret

Vali Taşbilek'ten 11 köye ziyaret

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek yapılan çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için sürdürdüğü koy ziyaretleri çerçevesinde 11 köyü ziyaret etti.

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Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek yapılan çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek için sürdürdüğü koy ziyaretleri çerçevesinde 11 köyü ziyaret etti.

Vali Taşbilek, merkeze bağlı Yitirmez, Dölek, Erdemler, Ballıca, Kaletaş, Söğütağıl, Akpınar, Pehlivantaşı,Geçit, Süle, Kale köylerine ziyarette bulundu.

Beraberindeki heyetle köylerde süren ve tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Taşbilek, köylerde gördüğü çocuklarla sohbet edip oyuncak hediye etti.

Ziyaretlerin devam edeceğini dile getiren Vali Taşbilek, Gümüşhane Valiliği olarak üzerlerine düşen bütün hususları yerine getireceklerini söyledi.

Ziyaretleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Taşbilek, "Köylerimizi, değerli vatandaşlarımızı ziyaret etmek hem de yaptığımız çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşlarımızla hasbihal etmek amacıyla köylerimizi ziyaret ediyoruz. Buradaki amacımız devletimizin hizmet sunmakla mükellef olduğu değerli vatandaşlarımızı yerinde görüp eksiklerini, sıkıntıları, mağduriyetleri her konuda bize düşen her ne ise onu tespit edip sorunları yerinde çözebilmek. Bizi gittiğimiz her köyde misafir eden başta muhtarlarımız olmak üzere değerli vatandaşlarımız olmak üzere teşekkürlerimi ve şükranlarımı iletiyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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