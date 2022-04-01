Vali Taşbilek özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi - Haberler

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Vali Taşbilek özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Taşbilek özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek'le Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek'le Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi.

Gümüşhane'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İpek Yolu Market Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda Gümüşhane Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile bir araya gelen Vali Taşbilek, burada düzenlenen etkinliklerde öğrencilerle birlikte keyifli dakikalar geçirdi.

Düzenlenen etkinlikte Vali Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek ilk önce öğrencilerle puzzle yaptı. Programın devamında ise 2 Nisan'da doğum günü olan Gümüşhane Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinden Abbas Efe Ceylan'ın doğum günü için hazırlanan pasta kesildi. Minik öğrenci ile pastanın mumlarını üfleyen Vali Taşbilek, Abbas Efe'ye yeni yaşının sevdikleri ile birlikte geçireceği çok güzel bir yaş olması temennisinde bulundu.

Pasta kesiminin ardından Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci tarafından programa ev sahipliği yapan İpek Yolu Market sahibi Atıf Şahinöz'e teşekkür plaketi takdim edildi.

Düzenlenen program kahvaltı organizasyonu ile devam ederken etkinlik sonunda ise öğrenciler Sosyal Tesislerdeki çocuk parkında oyunlar oynayarak eğlenceli dakikalar yaşadı. - GÜMÜŞHANE

Vali Taşbilek özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi

Vali Taşbilek özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi

Vali Taşbilek özel gereksinimli öğrencilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

milli eğitim bakanlığı, Gümüşhane, Nisan, Otizm, Yerel, Haberler

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