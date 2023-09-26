Vali Tanrısever: "Kıt kaynakla çok fazla iş yapmanın derdinde olacağız"

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, 17 Ağustos'ta göreve başlamasının ardından başlattığı ilçe ziyaretleri kapsamında son olarak Torul ilçesinde incelemelerde bulundu.

Daha önce Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran ilçelerini ziyaret eden Vali Tanrısever, ilçe ziyaretlerini Torul ile tamamladı.

Torul ilçesinde Hükümet Konağı önünde Kaymakam Muhammet Kılıçaslan ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Tanrısever, makamında ziyaret ettiği Kaymakam Kılıçaslan'dan ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Buradaki ziyaretinin ardından Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir'i ziyaret eden Vali Tanrısever daha sonra ilgili kurumların il müdürleri, köy ve mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi. Muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Vali Tanrısever sıkıntıların çözülmeyecek durumda olmadığını söyledi.

Muhtarlarla yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Tanrısever, "Çözülmeyecek sorun veya sıkıntımız yok. Değerli kaymakamımız ve belediye başkanımızla el ele vererek sorun ve sıkıntıları yavaş yavaş çözmeye gayret edeceğiz. Muhtarımızın söylediği kantar sıkıntısı aklımda, yolların bozulduğundan haberdarım bu konuda da bazı adımlar atacağım onu da bilin yakında duyarsınız. Önümüz kış ve seçim. Tabi muhtar arkadaşlarımız tekrar seçilebilmek için çalışıyorlar. Devletin kaynaklarının sınırsız kullanıldığı dönem neredeyse bitti. Diyeceksiniz ki burada hiçbir zaman öyle bir şey olmadı ama yine de bazen para bol olduğu için bazı lüks işlere de girişilmiş ilçelerimizde. Ama o dönem bitti. Şimdi çok kıt kaynakla çok fazla iş yapmanın derdinde olacağız. Allah yardımcımız olsun. Araçların park sorununun da farkındayız belediye başkanımızla oturup bu konuyu konuştuk. Takdir edersiniz ki tüm sorunları bir anda çözmemiz mümkün değil. Bütçe imkanları çerçevesinde yavaş yavaş halledeceğiz. Kıymetli İl Genel Meclis üyelerimizle beraber oturup konuşacağız ve bu yıl bir dozer ile greyder iş makinesi almak için adımlar atacağız başka çaremiz yok. Zamanla yaşlanan iş makinelerinin yerine gençlerini koymanın yoluna bakacağız" ifadelerini kullandı.

Vali Tanrısever programının sonunda şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın Torul ilçe merkezindeki ailesini ve Şehit Polis Memuru Serdar Oğur'un ailelerini ziyaret etti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'ın vefat eden annesinin cenazesine katılmak için programını yarıda kesen Vali Tanrısever, daha sonra ilçeden ayrıldı. - GÜMÜŞHANE