Vali Su, yetim çocuklar ve vatandaşlarla iftarda bir araya geldi - Haberler

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Vali Su, yetim çocuklar ve vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Su, yetim çocuklar ve vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, iftar yemeğinde yetim çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, iftar yemeğinde yetim çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, iş insanlarının destekleriyle Millet Bahçesinde iftar programı düzenlendi. Programa, Vali Su'nun yanı sıra il müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, yetim çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Su, Ramazan ayının beraberliğe, birliğe, kaynaşmaya, dayanışmaya ve yardımlaşmaya vesile olduğunu söyledi.

Hep birlikte yapılan iftarın ardından Vali Su, vatandaşlar ve çocuklarla sohbet etti. - MERSİN

Vali Su, yetim çocuklar ve vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

Vali Su, yetim çocuklar ve vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

Vali Su, yetim çocuklar ve vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

Vali Su, yetim çocuklar ve vatandaşlarla iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali İhsan Su, Mersin, su, Yerel, Haberler

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