Vali Su, Sur ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Sur ilçe muhtarlarıyla değerlendirme toplantısı düzenledi.

Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Su, yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı, daha sonra muhtarların görüş ve önerileri dinledi.

Vali Su, başta kendi olmak üzere, kamu kurum müdürleri ve Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ile 7/24 vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi.

Vatandaşlara hizmetkar olduklarını vurgulayan Vali Su, "Sorunları yerinde tespit ediyor, işbirliği içerisinde hizmet üretmeye devam ediyoruz." dedi.

"Şu an ilimizde barınmayla ilgili hiçbir problem yok"

Depremin yaralarını sarmak için çalıştıklarını belirten Vali Su, devletin tüm imkanıyla depremin ilk anından itibaren vatandaşlar için seferber olduğunu kaydetti.

Vali Su, şöyle konuştu:

"Şu anda 5 bin vatandaşımızı kredi yurtlara ait yurtlarda misafir ediyoruz. 621 konteyner kent oluşturduk, vatandaşları yerleştirmeye başladık. Şu an ilimizde barınmayla ilgili hiçbir problem yok. Depremin ilk anından itibaren hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmadık. İlimizin tamamındaki binaların hasar tespitin tamamladık. 160 bin hane sahibinin her birine 10 bin lira para yatırıldı. Evini nakleden 18 bin vatandaşımıza ayrıca 15 bin lira para ödendi."

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sur Kaymakamı Asım Solak, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve kurum müdürleri katıldı. - DİYARBAKIR