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Vali Su, Polis Haftasında emniyet mensuplarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Su, Polis Haftasında emniyet mensuplarıyla bir araya geldi

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıl Dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Zafer Ağırkaya ile teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

MERSİN (İHA) - MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yıl Dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan ve Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Zafer Ağırkaya ile teşkilat mensuplarını makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklayama göre, Vali Su, kabulde yaptığı konuşmada, başarılarla dolu köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Su, mesai mefhumu gözetmeksizin, özveri ile çalışan tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına görevlerinde başarılar diledi. - MERSİN

Vali Su, Polis Haftasında emniyet mensuplarıyla bir araya geldi

Vali Su, Polis Haftasında emniyet mensuplarıyla bir araya geldi

Vali Su, Polis Haftasında emniyet mensuplarıyla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mersin, Polis, Türk, su, Yerel, Haberler

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