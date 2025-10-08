Vali Sözer, Polis Adaylarıyla Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğü'nde eğitim gören polis adayı öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Vali Sözer, ziyaret kapsamında POMEM Müdürü Suat Günbey'den yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında da bilgi aldı. Eğitim merkezindeki çalışmaların önemine dikkat çeken Sözer, özveriyle görev yapan tüm personellere teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu. Programda öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden Vali Sözer, bir öğrencinin ailesiyle görüntülü görüşme gerçekleştirerek selamlarını iletti. Aile, Vali Sözer'in nazik davranışından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Vali Sözer, "Devletine sadakatle hizmet eden her bir polisimiz, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır" dedi. - BİLECİK