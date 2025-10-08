Vali Sözer, Polis Adaylarıyla Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi

Haberler

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören polis adaylarıyla akşam yemeği yedi ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle samimi bir sohbet eden Vali, devletine hizmet eden polislerin önemine vurgu yaptı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğü'nde eğitim gören polis adayı öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Vali Sözer, ziyaret kapsamında POMEM Müdürü Suat Günbey'den yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında da bilgi aldı. Eğitim merkezindeki çalışmaların önemine dikkat çeken Sözer, özveriyle görev yapan tüm personellere teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu. Programda öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet eden Vali Sözer, bir öğrencinin ailesiyle görüntülü görüşme gerçekleştirerek selamlarını iletti. Aile, Vali Sözer'in nazik davranışından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Vali Sözer, "Devletine sadakatle hizmet eden her bir polisimiz, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
