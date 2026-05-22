Haberler

Vali Sözer Pazaryeri'nde bir dizi program gerçekleştirdi

Vali Sözer Pazaryeri'nde bir dizi program gerçekleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesinde Gençlik Festivali'ne katıldı, üniversite ve jandarma komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir dizi program gerçekleştirdi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, programı kapsamında ilk olarak 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Pazaryeri'nde düzenlenen Gençlik Festivali'ne katıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile birlikte festival alanında incelemelerde bulunan Vali Sözer, etkinlikleri takip ederek gençlerle bir araya geldi. Vali Sözer, programın devamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'na geçerek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ardından Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçen Vali Sözer, ilçede yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarıyla ilgili yetkililerden brifing aldı. Görev başındaki jandarma personeliyle de bir araya gelen Vali Sözer, çalışmalarında başarılar diledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Pazaryeri'nde gençlerimizle, eğitim kurumlarımızla ve güvenlik birimlerimizle bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Tüm kurumlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü mü? Özel'den çok konuşulacak yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı
Bakan Şimşek, 'mutlak butlan' kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı

Piyasalarda deprem! Bakan Şimşek ekibini olağanüstü topladı
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek

Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Özel'e desteğini ilan etti