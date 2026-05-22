Vali Sözer Pazaryeri'nde bir dizi program gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, programı kapsamında ilk olarak 15-21 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla Pazaryeri'nde düzenlenen Gençlik Festivali'ne katıldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile birlikte festival alanında incelemelerde bulunan Vali Sözer, etkinlikleri takip ederek gençlerle bir araya geldi. Vali Sözer, programın devamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'na geçerek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ardından Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı'na geçen Vali Sözer, ilçede yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarıyla ilgili yetkililerden brifing aldı. Görev başındaki jandarma personeliyle de bir araya gelen Vali Sözer, çalışmalarında başarılar diledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Pazaryeri'nde gençlerimizle, eğitim kurumlarımızla ve güvenlik birimlerimizle bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Tüm kurumlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

