Vali Sözer, Koruyucu Ailelerle Buluştu

Vali Sözer, Koruyucu Ailelerle Buluştu
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Bilecik'te Vali Faik Oktay Sözer, koruyucu aileler ve evlatlarıyla bir araya gelerek bu ailelerin toplumsal dayanışma ve merhamet kültüründeki önemini vurguladı.

Vali Faik Oktay Sözer, koruyucu aileler ve evlatlarıyla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen koruyucu aile hizmeti kapsamında gerçekleştirilen buluşmada, ailelerle sohbet eden Vali Sözer, koruyucu ailelerin üstlendikleri kutsal görevin toplumsal dayanışmanın ve merhamet kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Sözer, "Aile olmanın sevgiyle ve fedakarlıkla mümkün olduğunu en güzel şekilde gösteren koruyucu ailelerimizle ve kıymetli evlatlarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum" dedi.

Koruyucu ailelerin çocuklara yalnızca bir yuva değil, aynı zamanda umut ve gelecek sunduğunu belirten Vali Sözer, devletin her zaman bu ailelerin yanında olduğunu dile getirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, aileler ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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