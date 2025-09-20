Vali Sözer, İl Emniyet Müdürü Şenel'i ağırladı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'i makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü görevine Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener atanmıştı. Şenel, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e yaptı. İkili bir süre sohbetin ardından Vali Sözer, "İl Emniyet Müdürümüz olarak atanan Gökalp Şener'e yeni görevinde başarılar dilerim. İlimizde huzur ve güvenliğin güçlenmesi yolunda çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi. - BİLECİK