Vali Sözer, Huzurevindeki Emekli Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Vali Sözer, Huzurevindeki Emekli Öğretmenlerle Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan emekli öğretmenlerle buluştu ve onlarla sohbet ederek mesleğin toplumdaki önemini vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

Huzurevinde kalan 96 yaşındaki emekli öğretmen Kadir Çınar ve 91 yaşındaki emekli öğretmen Celalettin Demir ile sohbet eden Vali Sözer, merkezdeki diğer sakinlerle de yakından ilgilendi. Öğretmenlerin ellerini öptü. Mesleğin toplumdaki önemine vurgu yaptı.

Vali Sözer, "Bugün yetişen her evladımızın arkasında, dünün büyük emekçileri olan öğretmenlerimizin alın teri vardır" dedi. - BİLECİK


