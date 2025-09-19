Vali Sözer, Gaziler Günü kapsamında şehit aileleri ile bir araya geldi

Bilecik'te Gaziler Günü kapsamında gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Bilecik'te düzenlenen yemek programında gaziler, aileleri ve şehit aileleri bir araya geldi. Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de katıldı. Yemek programında gaziler ve şehit aileleriyle sohbet eden Vali Sözer, onların deneyimlerini dinleyerek, devletin sağladığı destekler ve haklar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Program, katılımcılar arasında dayanışma ve birlik duygusunun pekiştiği samimi bir ortamda gerçekleşti.

Vali Sözer, programda yaptığı konuşmada, "Devletimiz her zaman gaziler ve şehit ailelerinin yanında, milletin huzuru ve güvenliği için canlarını ortaya koyan kahraman gazilere ve şehit ailelerine şükranlarını sunuyorum" dedi. - BİLECİK