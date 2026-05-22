Vali Sözer, öğrencilerle bir araya geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Atatürk İlkokulu'na öğrencileri ile bir araya geldi. Okulda öğrencilerle sohbet eden Vali Sözer, çocukların neşesine ve ilgisine ortak oldu. Ziyaret kapsamında öğretmenler ve okul idarecileriyle de bir araya gelen Vali Sözer, eğitim camiasına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Vali Sözer, "Çocuklarımızın gözlerindeki heyecan ve mutluluk bizler için en büyük motivasyondur. Eğitim camiamıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı