Vali Sonel, makam aracını sünnet çocuğu Ayaz Efe'ye tahsis etti - Haberler

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Vali Sonel, makam aracını sünnet çocuğu Ayaz Efe'ye tahsis etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Sonel, makam aracını sünnet çocuğu Ayaz Efe'ye tahsis etti Ordu Valisi Tuncay Sonel, 2 yıl önce babasını kaybeden, 2 kardeşi ve annesi ile birlikte yaşayan 3 yaşındaki Ayaz Efe'nin sünnet merasimi için makam aracını tahsis etti.

Vali Sonel, makam aracını sünnet çocuğu Ayaz Efe'ye tahsis etti

ORDU - Ordu Valisi Tuncay Sonel, 2 yıl önce babasını kaybeden, 2 kardeşi ve annesi ile birlikte yaşayan 3 yaşındaki Ayaz Efe'nin sünnet merasimi için makam aracını tahsis etti.

İl genelinde tespit ettirdiği 2 bin 112 yetim ve öksüz çocuklara gönderdiği mektubunun son cümlelerinde onlara, 'Annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin onlardan istediğin şey ne olurdu?' yazarak isteklerini soran ve isteklerini çalışma arkadaşları ile hayırsever iş insanlarının da desteğini alarak yerine getiren, onları mutlu eden Vali Tuncay Sonel, bu defa yetim bir çocuğu sevindirdi.

Vali Sonel, 2 yıl önce babasını kaybeden, 2 kardeşi ve annesi ile birlikte yaşayan Ayaz Efe'nin ve ailesinin mutluluğuna vesile oldu. Ayaz Efe'nin sünnet meresimi için tahsis edilen Vali Tuncay Sonel'in makam aracı, Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla annesi ve kız kardeşleri ile birlikte şehir turu yaptı. Güzel vakit geçiren Ayaz Efe'nin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Vali Sonel'in bu jestinden dolayı oldukça duygulanan anne Naciye Uzun, "Sağ olsun Sayın Valimiz bizleri onure etti, çok mutlu olduk, çok duygulandık. Allah razı olsun. Ayaz Efe'ye sünnet merasiminde makam aracını vermesi, bu güzel organizasyonu yapması, gösterdiği yakın ilgi ve desteği dolayısıyla teşekkürlerimizi sunuyoruz" diyerek, duygularını dile getirdi.

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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