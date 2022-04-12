Vali Sonel, engeli olan iki kız kardeşin isteklerini yerine getirildi

ORDU (İHA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, engeli bulunan iki kız kardeşin isteklerini yerine getirdi.

Ordu genelinde 35 bin 58 engeli olan vatandaşın olduğunun tespit edildiğini ifade eden Vali Tuncay Sonel, engeli olan insanları düzenli olarak evlerinde ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sorduklarını, ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve devletin şefkatini onlara göstermeye çalıştıklarını söyledi. Halk gününde evlerine davet ettikleri Vali Tuncay Sonel'i evlerinde gören Emir ailesinin iki engeli olan kızları Elif ve Ceylan'ın istekleri olan salıncak ve televizyon, bir saat içerisinde temin edilerek aileye teslim edildi.

Ailenin talebini hızlı bir şekilde yerine getirerek teslim ettiklerini söyleyen Vali Sonel, "Her çarşamba yaptığımız halk gününde Nuran ablamız kızı Ceylan ile katılmış ve evlerine davet etmişti. Bizler de zaten düzenli olarak 19 ilçemizde çalışma arkadaşlarımızla engeli olan vatandaşlarımızı evlerinde görüyoruz. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını her daim engeli olan vatandaşlarımıza da gösteriyoruz. Bugün Elif ve Ceylan kızımızın mutluluğu ve duası yeter" dedi.

Vali Sonel, "21 aydır çalışma arkadaşlarımızla birlikte ilimiz genelinde tespit ettiğimiz 35 bin 58 engeli olan vatandaşımızı evlerinde ziyaret etmeye gayret ediyoruz. Yılın belirli gün ve haftalarında değil, her fırsatta engeli olan vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi.

Vali Tuncay Sonel'in evlerine gelerek ziyarette bulunması ve kendisine ilettikleri taleplerinin yerine getirilmesi dolayısıyla çok sevindiğini söyleyen anne Nuran Emir de teşekkürlerini iletti. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel