Vali Şimşek'ten Hayat Ağacı Derneğine kurban bağışı

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediyesi Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankasını ziyaret ederek, yardım kuruluşunun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Yılmaz Şimşek, Hayat Ağacı Derneğine kurban hissesi de bağışladı. Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ile beraber gıda, giyim ve diğer bölümleri gezen Vali Şimşek, Sivas'ta market benzeri bir yardım kuruluşu olmasından dolayı memnuniyetini ifade etti. Hayat Ağacı Derneğinin, Türkiye'ye örnek bir yardım kuruluşu olduğunu vurgulayan Vali Şimşek, veren el ile alan elin birbirini görmediği bir uygulama ile ihtiyaç sahiplerinin market ortamında istediği ürünü seçip alabildiğini söyledi. Şimşek, derneğin kurulduğu günden bu yana yardım faaliyetlerinde görev yapan, katkısı olan idareci ve çalışanlar ile hayır sahiplerine teşekkür etti.

Vali Yılmaz Şimşek, Hayat Ağacı Derneğine kurban hissesi bağışladı. Hayır sahiplerini, Sivas Belediyesi ve Hayat Ağacı Derneği işbirliği ile yaklaşık 15 yıldan buyana devam eden ve bu Kurban Bayramı'nda da sürdürülecek olan vekaleten kurban kampanyasına katkı sağlamaya davet etti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel